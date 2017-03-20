С начала проведения АТО до сегодняшнего дня в результате боевых действий погибли 2629 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Такие данные назвал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины.

«Из них 2220 человек – это военнослужащие ВСУ. Другие погибшие воины – из рядов НГУ, МВД, Госпогранслужбы, СБУ, ГосЧС», - сказал он.

Также с начала АТО в результате боевых действий получили ранения 9453 воинов. Из них 7674 человека – военнослужащие ВСУ.