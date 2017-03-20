Украина получила пятое место в международном рейтинге по темпам развития электромобилей, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Япония. Быстрее электрический транспорт развивается лишь в Исландии, Швеции, Норвегии и Китае. Исследование опубликовало крупнейшее независимое издание об электротранспорте InsideEVs.com

Место в рейтинге определялось следующим образом. Каждая страна, принявшая в участие в исследовании, получала определенное количество балов по нескольким критериям. Среди них – политическая поддержка развития «зеленого» транспорта, динамика доли электрокаров на рынке авто, темпы развития инфраструктуры и так далее. Максимальный бал, который можно было получить – 100, однако лишь две страны смогли пересечь отметку в 50 баллов: Норвегия и Китай, сообщает AIN.UA.

Главная причина, по которой Украина набрала почти 39 баллов и попала в пятерку лидеров, – быстрый рост доли электрокаров в числе новых автомобилей, купленных украинцами в прошлом году. По данным InsideEVs.com, среди машин, зарегистрированных впервые в 2016 году, на электромобили приходится 4%.

Издание подсчитало, что за последний год этот показатель вырос в пять раз, а количество проданных за год электрокаров превысило 2 500. При этом большинство электромобилей подержанные и попали в Украину после более чем двухлетнего использования в европейских странах. Половина их них – Nissan Leaf.

«Мотивация этого «украинского электромобильного чуда» вполне ясна: учитывая, что она находится в противостоянии с нефтяным государством Россией, в такой личной форме воплотилось желание утереть нос Большой Нефти (которое я искренне разделяю)», — пишет журналист InsideEVs.com.

Украина намного опережает другие страны восточной Европы и по темпам развития инфраструктуры для электрокаров. Здесь есть как частные зарядные станции, доступ к которым возможен лишь по согласию владельца, так и публичные, а также несколько десятков фастчарджеров, в основном китайского производства.

«Динамика инфраструктуры растет в геометрической прогрессии: ежегодное увеличение в два раза», — говорит соучредитель компании ElectroCars Александр Кравцов. В марте 2017 года «зарядок» уже более 600. Их сеть охватывает не только крупные города, но и многие небольшие населенные пункты и районные центры. На карте зарядных станций видно, что Украина по их количеству обогнала не только Беларусь, Болгарию и Румынию, но и Польшу.

На пятое место Украины в рейтинге повлияла и небольшая поддержка электрокаров государством. Речь идет о принятии в конце 2015 года законопроекта №1674, отменившего ввозную пошлину на электромобили. Впрочем, в этой области еще есть куда развиваться. К примеру, в декабре 2016 в Верховную Раду внесли законопроект №5494 об отмене НДС на ввоз в страну электромобилей и запчастей к ним до 2021 года. Закон до сих пор не рассмотрен.

Напомним, глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине могут появиться субсидии на покупку электромобилей.