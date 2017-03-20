также в разделеОбщество
20 марта. Картина дня 115
В Украине запустили сервис поиска утраченных паспортов 33
На Киевщине главу сельсовета поймали на взятке в €250 тысяч 25
Нацсовет: Языковые квоты не коснутся иностранных телеканалов 27
В Украину идет резкое потепление 67
В Авдеевке построят альтернативную ЛЭП 28
У Путина объяснили, что будут делать, если Самойлову не пустят в Украину 408
Из-за проблем с мусором во Львове могут закрыть школы и детсады 44
СБУ не позволила «отжать» землю у «Феофании» 32
К Сущенко в СИЗО пустили жену 22
Экс-чиновник «ЛНР» сдался СБУ 54
Суд разрешил судить Губарева заочно 66
Прокуратура назвала главную версию нападения на Бенедисюка 41
На Днепропетровщине задержали фуры, выгружавшие львовский мусор 87
У умирающего госпредприятия оказалось очень богатое руководство 181
Луценко удивлен, что Садовый хочет «стать в позу жертвы» 60
СБУ запретила въезд посетившим Крым европолитикам 132
Баулина назначили и.о. председателя КСУ 18

Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете въезда в Украину представительнице России на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2017» Юлии Самойловой.

Об этом журналистам сказал председатель СБУ Василий Грицак, передают Українські Новини.

«Документ о запрете въезда подготовлен», - сообщил он.

При этом глава СБУ подчеркнул, что соответствующее решение о запрете въезда еще не принято.

«Моя позиция четкая - я считаю, что она не должна приезжать в Украину», - заявил Грицак.

Он отметил, что Самойлова не только незаконно посетила аннексированный Россией полуостров, но и негативно высказывалась о евроинтеграционном курсе Украины в социальных сетях.

Напомним, на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Россию будет представлять певица Юлия Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске.

Самойлова ранее выступала в аннексированном Крыму. В связи с этим ей могут запретить въезд в Украину.

Служба безопасности Украины пообещала изучить этот вопрос.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

92
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года