Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете въезда в Украину представительнице России на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2017» Юлии Самойловой.

Об этом журналистам сказал председатель СБУ Василий Грицак, передают Українські Новини.

«Документ о запрете въезда подготовлен», - сообщил он.

При этом глава СБУ подчеркнул, что соответствующее решение о запрете въезда еще не принято.

«Моя позиция четкая - я считаю, что она не должна приезжать в Украину», - заявил Грицак.

Он отметил, что Самойлова не только незаконно посетила аннексированный Россией полуостров, но и негативно высказывалась о евроинтеграционном курсе Украины в социальных сетях.

Напомним, на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Россию будет представлять певица Юлия Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске.

Самойлова ранее выступала в аннексированном Крыму. В связи с этим ей могут запретить въезд в Украину.

Служба безопасности Украины пообещала изучить этот вопрос.