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Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в Лондоне задержан экс-руководитель «Укрспецэкспорта» Сергей Бондарчук.

Позже Бондарчук на своей странице в Facebook опубликовал свое фото в одном из лондонских баров с сегодняшним номером газеты The Guardian в руках.

В то же время пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Бондарчука​ выпустили под залог в размере 75 тысяч фунтов стерлингов. 

Европейский парламент запланировал дебаты о предоставлении безвизового режима Украине на 5 апреля, а на следующий день состоится голосование.

Президент Петр Порошенко обещает противостоять тем, кто в угоду России будет пытаться насаждать в Украине беспорядок и анархию.

Россия может отменить свое решение о признании паспортов самопровозглашенных «Л/ДНР» в случае выполнения Киевом Минских соглашений. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Федеральная служба исполнения наказаний России передала украинской стороне 12 граждан Украины, отбывавших наказание в оккупированном Крыму.

Сегодня, 17 марта, в селе Чонгар Херсонской области официально открыта телекоммуникационная вышка, построенная для организации украинского вещания на территорию Автономной Республики Крым.

Россия не имеет в наличии никаких прописанных сценариев интеграции самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в свой состав, а гипотетические рассуждения на этот счет невозможны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что в городе возникла угроза чрезвычайной экологической ситуации из-за проблем с вывозом мусора. 

В Верховной Раде состоялось торжественное заседание по случаю столетия Украинской революции 1917-1921 гг. и основания первого украинского парламента.

За минувшие сутки погибли двое и ранены восемь военных.

Правления НАК «Нафтогаз Украины» по согласованию с наблюдательным советом проголосовало за отставку президента ПАО «Укртрансгаз» Игоря Прокопива.

Днем в пятницу, 17 марта, в Николаеве армейский бензовоз «ЗИЛ-131» врезался в магазин. В результате ДТП погиб матрос-контрактник 1990 года рождения. 
ForUm

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