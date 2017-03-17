Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в Лондоне задержан экс-руководитель «Укрспецэкспорта» Сергей Бондарчук.

Позже Бондарчук на своей странице в Facebook опубликовал свое фото в одном из лондонских баров с сегодняшним номером газеты The Guardian в руках.

В то же время пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Бондарчука​ выпустили под залог в размере 75 тысяч фунтов стерлингов.

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