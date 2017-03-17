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В Верховной Раде началось торжественное заседание по случаю столетия Украинской революции 1917-1921 гг. и основания первого украинского парламента.

Как передает корреспондент ForUm’а, торжественное заседание открыл спикер парламента Андрей Парубий.

В сессионном зале также присутствуют члены правительства Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

На торжественное заседание были приглашены представители судебной ветви власти, духовенства, общественности.
Мария Пастернак, ForUm

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