В Верховной Раде началось торжественное заседание по случаю столетия Украинской революции 1917-1921 гг. и основания первого украинского парламента.
Как передает корреспондент ForUm’а, торжественное заседание открыл спикер парламента Андрей Парубий.
В сессионном зале также присутствуют члены правительства Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
На торжественное заседание были приглашены представители судебной ветви власти, духовенства, общественности.
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