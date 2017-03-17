Экс-руководитель «Укрспецэкспорта» Сергей Бондарчук внес залог в суме 75 тыс. фунтов стерлингов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Залог, который оплатил С. Бондарчук, чтобы еще попить чая с молоком в пределах Лондона, составил около 75 тысяч фунтов стерлингов», – отметила она.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Бондарчука в Лондоне.

Позже экс-руководитель «Укрспецэкспорта» на своей странице в Facebook опубликовал свое фото в одном из лондонских баров с сегодняшним номером газеты The Guardian в руках. В то же время пресс-секретарь генпрокурора сообщила, что Бондарчука выпустили под залог.

Как известно, МВД объявило в розыск Бондарчука 16 февраля. В свою очередь Интерпол объявил его в международный розыск.

По данным журналистов, украинские правоохранители обвиняют Бондарчука в хищении государственного имущества в сумме 7,5 млн долларов. Бондарчук заявляет, что обвинения против него сфальсифицированы.