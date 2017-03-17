Экс-руководитель «Укрспецэкспорта» Сергей Бондарчук выпущен британскими правоохранителями под залог. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Экс-руководитель «Укрспецэкспорта» Сергей Бондарчук задержан 15 марта, но выпущен под залог, что предусмотрено британскими законами. Оплатив залог, господин Бондарчук может спокойно пить чай с молоком до 24 марта, не покидая пределы Лондона», – отметила она.

По словам Сарган, именно на эту дату – 24 марта – назначено судебное заседание, на котором определят дату экстрадиционных слушаний.

«Не кричите измена, лайкая посты Портнова и самого Бондарчука. Мы работаем. И о Панаме мы тоже не забыли», – написала она.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Бондарчука в Лондоне.

Позже экс-руководитель «Укрспецэкспорта» на своей странице в Facebook опубликовал свое фото в одном из лондонских баров с сегодняшним номером газеты The Guardian в руках.

Как известно, МВД объявило в розыск Бондарчука 16 февраля. В свою очередь Интерпол объявил его в международный розыск.

По данным журналистов, украинские правоохранители обвиняют Бондарчука в хищении государственного имущества в сумме 7,5 млн долларов. Бондарчук заявляет, что обвинения против него сфальсифицированы.