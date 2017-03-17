Сегодня, 17 марта, в селе Чонгар Херсонской области официально открыта телекоммуникационная вышку, построенная для организации украинского вещания на территорию Автономной Республики Крым, сообщили ForUm’у в пресс-службе министерства информационной политики.

«После проведения конкурса на цифровое телевидение высота башни на Чонгаре будет увеличена до 200 м. С 92 до 110 метров в этом году будет увеличена высота башни и в Чаплинке. Также рассматривается возможность постройки еще одной башни на админгранице с Крымом. Планируется, что в течение года количество радиостанций, которые вещают на Крым, будет увеличено вдвое», – заявил в ходе мероприятия министр информационной политики Юрий Стець.

В свою очередь председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко сообщил, что в течение ближайших недель регулятор получит от Украинского государственного центра радиочастот просчитанную цифровую частоту, а в следующем месяце «будет объявлен конкурс на места в Чонгарском мультиплексе».



По результатам конкурса на Крым на постоянной основе будут вещать от 4 до 6 украинских телерадиокомпаний.

В МИП подчеркнули, что завершение всех работ на Чонгарской башне позволило сегодня запустить тестовое цифровое вещание на территорию Крыма для анализа эффективности охвата сигналом.

По данным министерства, на полуостров сейчас вещают 6 украинских телерадиокомпаний. Также в тестовом режиме начала работу радиостанция «Крым.Реалии» на частоте 105,9 МГц с мощностью передатчика 5 кВт. Полноценно она заработает в мае. На данный момент с Чонгара уже транслируются передачи Украинского радио - на частоте 100,7 МГц, радио «Мейдан» - 101,4 МГц, «Херсон FM» - 107,8 МГц.

Напомним, 25 января в селе Чонгар Херсонской области завершилось строительство 150-метровой вышки для теле- и радиовещания на территорию временно оккупированного Крыма.

9 февраля в ​​тестовом режиме началась трансляция круглосуточного вещания на оккупированный Крым и соседние с ним населенные пункты Херсонской области.