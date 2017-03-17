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В Лондоне задержан экс-руководитель «Укрспецэкспорта» Сергей Бондарчук. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Лондон перестает быть «тихой гаванью» для высокопоставленных беглецов. В результате слаженного взаимодействия Генпрокуратуры с британскими коллегами 15 марта в рамках экстрадиционного процесса в Лондоне был взят под арест еще один «герой» Украины - экс-руководитель «Укрспецэкспорта» Сергей Бондарчук», - рассказал он.

По словам Луценко, окончательную точку в деле выдачи Бондарчука в ближайшее время должен поставить Королевский суд.

«Дата судебного заседания должна быть определена 24 марта. Генпрокуратура вооружила британских партнеров убедительными аргументами для обеспечения выдачи», - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, МВД объявило в розыск Бондарчука 16 февраля. В свою очередь Интерпол объявил его в международный розыск.

По данным журналистов, украинские правоохранители обвиняют Бондарчука в хищении государственного имущества в сумме 7,5 млн долларов. Бондарчук заявляет, что обвинения против него сфальсифицированы.
ForUm

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