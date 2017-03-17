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Европейский парламент запланировал дебаты о предоставлении безвизового режима Украине на 5 апреля, а на следующий день состоится голосование.

Такие данные содержит обнародованная Европарламентом повестка дня сессии на 3-6 апреля 2017 года, сообщает ВВС Украина.

Напомним, 9 марта профильный комитет Европарламента одобрил проект безвизового режима для Украины и передал документ на окончательное одобрение парламента ЕС.

Заработать безвизовый режим может уже в июне 2017 года.
ForUm

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