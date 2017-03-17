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Федеральная служба исполнения наказаний России передала украинской стороне 12 граждан Украины, отбывавших наказание в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Передача осужденных для дальнейшего отбытия наказания на родину произошла в Белгородской области в присутствии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, сообщает ТАСС.

«17 марта Федеральная служба исполнения наказаний в плановом порядке передала правоохранительным органам Украины для дальнейшего отбывания наказания в государстве гражданства 12 осужденных граждан Украины. Передача состоялась на контрольно-пропускном пункте «Нехотеевка - Гоптовка» в Белгородской области», - сообщили в ведомстве.

В свою очередь представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга подтвердил факт передачи на украинско-российской границе 12 заключенных граждан Украины. «Состоялось перемещение 12 лиц в Гоптовке», - сказал он.

Напомним, в конце января Министерство юстиции России сообщило о полученном согласии от украинской стороны принять граждан Украины, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН в оккупированном Крыму.
ForUm

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