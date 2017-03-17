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Экс-руководитель «Укрспецэкспорта» Сергей Бондарчук опроверг информацию о своем задержании в Лондоне.

«Юрий Витальевич, извините, что поздравляю вас простой водой, просто я не употребляю крепких алкогольных напитков, сейчас у нас в тюрьме время обеда», – написал он на своей странице в Facebook.

Бондарчук также опубликовал свое фото в одном из баров с сегодняшним номером газеты The Guardian в руках.

«Наверное, вы также уже прочно позавтракали и пообедали, но на всякий случай и вам приятного аппетита», – отметил он.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Бондарчука в Лондоне. 

Как известно, МВД объявило в розыск Бондарчука 16 февраля. В свою очередь Интерпол объявил его в международный розыск.

По данным журналистов, украинские правоохранители обвиняют Бондарчука в хищении государственного имущества в сумме 7,5 млн долларов. Бондарчук заявляет, что обвинения против него сфальсифицированы.
ForUm

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