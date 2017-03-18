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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассчитывает на урегулирование конфликта на востоке Украины мирным путем. Об этом он сказал на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Вашингтоне.

Трамп отметил лидерство Меркель в урегулировании конфликта на Донбассе, сообщает УНИАН.

«Я также высоко ценю лидерскую роль канцлера Меркель вместе с президентом Франции (Франсуа Олландом. – Ред.) в урегулировании конфликта в Украине, где мы в идеале добиваемся мирного урегулирования», - подчеркнул Трамп.

Меркель также заявила, что конфликт наДонбассе нужно урегулировать мирным путем.

«Мы должны прийти к решению этой проблемы. Должно быть безопасное и надежное урегулирование для Украины, но отношения с Россией должны быть также улучшены, как только ситуация на месте выяснится. Минск является хорошей основой, но, к сожалению, мы не достигли прогресса, к которому стремились», - подчеркнула Меркель.

При этом она отметила, что несмотря на это, «мы собираемся продолжать работать вместе с нашими экспертами в следующие несколько месяцев по этому вопросу».

Напомним, Меркель и Трамп встретились в Вашингтоне в пятницу, 17 марта.

 
ForUm

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