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Россия может отменить свое решение о признании паспортов самопровозглашенных «Л/ДНР» в случае выполнения Киевом Минских соглашений. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Решение о признании документов, выданных гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, может быть изменено после полного выполнения Киевом Минских договоренностей», - отметил он.

Лукашевич под полным выполнением Минских соглашений имеет ввиду отмену АТО и отвод вооружений, проведения конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса, признание местных выборов и выполнение п.8 «Комплекса мер», касающегося полного восстановления социально-экономических связей.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир  Путин подписал указ о признании на территории России  документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
ForUm

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