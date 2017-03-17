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Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что в городе возникла угроза чрезвычайной экологической ситуации из-за проблем с вывозом мусора. Об этом он сказал на брифинге, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«В очередной раз должен информировать общину о возникновении предпосылок для чрезвычайной ситуации в городе», – заявил он. 

По словам Садового, город в очередной раз оказался в условиях полной мусорной блокады. «На сегодняшний день более 25% контейнерных площадок переполнены нескольконедельной нормой отходов. Мы обратились ко всем государственным структурам с сообщением об угрозе чрезвычайной экологической ситуации», – подчеркнул он.

«Все, что мы просим от государства - снять искусственные преграды. В начале февраля, когда на наши призывы во Львов приехал премьер-министр Владимир Гройсман, этого было достаточно, чтобы блокаду сняли. Правда, только на очень короткий срок. Я прошу снять блокаду и сейчас. Речь не о политических рейтингах - речь идет о жизни и здоровье простых людей. Во Львове живут далеко не только сторонники «Самопомочи» и не нужно наказывать всех львовян из-за того, что кому-то не нравится позиция партии, которую я возглавляю», – заявил Садовый.

«Несмотря на то, что я надеюсь на здравый смысл у государственных руководителей, я уже дал поручение готовиться к функционированию города в условиях чрезвычайной экологической ситуации. Прошу следить за сообщениями на эту тему», – подытожил он.

Напомним, ранее Садовый заявил, что был закрыт последний полигон, куда из Львова могли вывозить ТБО. 

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман считает, что ситуация с львовским мусором снова зашла в тупик.
ForUm

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