Днем в пятницу, 17 марта, в Николаеве в микрорайоне Варваровка на улице Веселиновской у армейского бензовоза «ЗИЛ-131» на спуске отказали тормоза, в результате чего водитель потерял управление, съехал на правую сторону улицы на тротуар, где врезался в магазин «Канцтовары».

После этого водитель вывернул руль влево, автомобиль пересек по диагонали улицу и въехал в зоомагазин.

В результате ДТП погиб матрос-контрактник 1990 года рождения, сидевший на пассажирском сидении бензовоза, сообщает Новости N.

Тело погибшего из автомобиля пришлось извлекать при помощи спасателей. Водитель бензовоза серьезно не пострадал.

Бензовоз принадлежит 406-й отдельной артиллерийской бригаде (в/ч А2062) ВМС Украины. В цистерне находилось 5 тонн дизельного топлива, поэтому на место происшествия прибыл пожарный автомобиль, чтобы предотвратить возможность возгорания. Больше в аварии никто не пострадал.