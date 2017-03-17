Президент Петр Порошенко обещает противостоять тем, кто в угоду России будет пытаться насаждать в Украине беспорядок и анархию. Об этом говорится в обращении Президента к украинскому народу по случаю 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 гг., сообщает пресс-служба Главы государства.

«В сегодняшней Украине многие демократию путают с махновщиной. Мы потеряем государственность, если каждый не осознает, что монополию на применение силы должно иметь только государство, что все акции протеста должны носить исключительно мирный характер, что страсть к оружию предстоит демонстрировать только на фронте, а железнодорожные пути следует подрывать на территории врага, а не в тылу собственных войск», - отметил он.

Порошенко предупредил тех, кто выходит за рамки названных принципов, закона и здравого смысла, что «будет противодействовать всем тем, кто пытается насаждать в Украине в угоду России беспорядок и анархию». «Противодействовать и убеждениям, и словом, и силой правоохранительных органов», - добавил он.

«Я еще раз призываю все партии, как представленные в Верховной Раде, так и внепарламентские, в жесткой внутриполитической борьбе, присущей любой демократии, взвешивать на те сложнейшие внешние обстоятельства, в которых мы строим европейскую Украину», - подытожил Порошенко.