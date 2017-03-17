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Правления НАК «Нафтогаз Украины» по согласованию с наблюдательным советом проголосовало за отставку президента ПАО «Укртрансгаз» Игоря Прокопива, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям «Нафтогаза».

«Нафтогаз» объявил поиск кандидатов и планирует в ближайшее время провести конкурс на замещение должности президента «Укртрансгаза».

Также отмечается, что обязанности президента «Укртрансгаза» временно будет исполнять первый вице-президент ПАО Мирослав Химко.

Напомним, 16 февраля «Нафтогаз» отстранил Прокопива от обязанностей.

По данным НАК, независимый аудитор группы, компания Deloitte & Touche, обнаружил ряд нарушений во время официальной проверки финансовых документов «Укртрансгаза». Позже по этим вопросам были проведены расследования как внешним аудитором, так и новым органом внутреннего аудита «Нафтогаза», который отчитывается аудиторскому комитету наблюдательного совета.
ForUm

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