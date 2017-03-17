также в разделеПроисшествия
На Закарпатье выгорела Долина нарциссов 56
Запорожского полицейского подозревают в похищении и убийстве 79
На заводе в Запорожье прогремел взрыв: четверо погибших 111
В зоне АТО ранены две женщины 58
За сутки в зоне АТО 91 обстрел, ранены 4 военных 104
В Виннице во дворе ресторана прогремел взрыв 58
Ситуация в зоне АТО усложняются: более сотни обстрелов, 6 раненых военных 218
В полиции заявляют, что конфликт под Славянском спровоцировал Парасюк 583
Под Славянском произошел конфликт между блокадниками и полицией 338
Авдеевка снова обесточена 79
Сутки в АТО: 97 обстрелов, один военный погиб, 8 – пострадали 149
«Синий кит» на Львовщине: парень едва не спрыгнул с 9-этажки 111
На Киевщине 8-летняя девочка повесилась на скакалке 121
Ситуация в зоне АТО остается напряженной, ранены 5 военных 42
На Луганщине пропали 3 мужчин, полиция допускает их похищение вражеской ДРГ 125
На Львовщине вандалы осквернили два мемориала погибшим полякам 435
В Марьинке и Николаевке в результате обстрелов разрушены частные дома 56
В Угледаре 12-летний мальчик погиб, подорвавшись на гранате 65

За минувшие сутки члены НВФ 77 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр АТО, в результате погибли двое и ранены восемь военных.

На мариупольском направлении опорные пункты неподалеку Новотроицкого враг обстреливал из гранатометов, БМП и минометов калибра 120 мм, а возле Водяного – из 122 мм артустановок и минометов калибра 120 мм. Позиции у Красногоровки и Марьинки - из минометов, возле Гнутово – из СПГ и пулеметов, Широкино – из стрелкового оружия и БМП.

На донецком направлении под огонь артиллерии калибра 122 мм и минометов попали позиции рядом с Троицким, защитников Авдеевки и шахты Бутовка НВФ обстреливали из минометов и артустановок калибра 122 мм, а затем к обстрелам присоединился танк. По укрепления рядом с Каменкой враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, а возле Зайцево и Невельского - из СПГ и минометов калибра 82 мм. В районе Луганского - из БМП, а возле Песков - из минометов калибра 82 мм.
На луганском направлении под огнем минометов калибра 120 мм оказались позиции в районе Крымского, у Лобачево - из минометов калибра 82 мм, рядом Новозвановкой - из СПГ и стрелкового оружия, а вблизи Новоалександровки – из минометов и крупнокалиберных пулеметов.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года