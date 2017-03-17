За минувшие сутки члены НВФ 77 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр АТО, в результате погибли двое и ранены восемь военных.

На мариупольском направлении опорные пункты неподалеку Новотроицкого враг обстреливал из гранатометов, БМП и минометов калибра 120 мм, а возле Водяного – из 122 мм артустановок и минометов калибра 120 мм. Позиции у Красногоровки и Марьинки - из минометов, возле Гнутово – из СПГ и пулеметов, Широкино – из стрелкового оружия и БМП.

На донецком направлении под огонь артиллерии калибра 122 мм и минометов попали позиции рядом с Троицким, защитников Авдеевки и шахты Бутовка НВФ обстреливали из минометов и артустановок калибра 122 мм, а затем к обстрелам присоединился танк. По укрепления рядом с Каменкой враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, а возле Зайцево и Невельского - из СПГ и минометов калибра 82 мм. В районе Луганского - из БМП, а возле Песков - из минометов калибра 82 мм.

На луганском направлении под огнем минометов калибра 120 мм оказались позиции в районе Крымского, у Лобачево - из минометов калибра 82 мм, рядом Новозвановкой - из СПГ и стрелкового оружия, а вблизи Новоалександровки – из минометов и крупнокалиберных пулеметов.

