Президент Петр Порошенко заявляет, что любое соглашение по Донбассу за спиной Украины будет немедленно аннулировано и только ухудшит ситуацию.
В Украине начал действовать чрезвычайный режим в энергетике.
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что, несмотря на длительную блокаду поставок угля, объединенная энергосистема Украины работает в обычном режиме.
Члены НВФ снова обстреляли Авдеевку.
Члены НВФ за сегодняшний день совершили 32 обстрела, трое украинских военных ранены, один - погиб.
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном и проинформировал его о ситуации на Донбассе.
Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак намерен инициировать увольнение Андрея Заики с должности руководителя Государственной экологической инспекции в связи с многочисленными нарушениями в работе организации.
С начала конфликта на Донбассе погибли 2197 украинских военнослужащих.
НАК «Нафтогаз Украины» отстранил от обязанностей президента ПАО «Укртрансгаза» Игоря Прокопива.
Участники блокады «Л/ДНР» в Бахмуте заявили, что их окружили спецподразделения полиции, якобы есть все признаки подготовки к штурму. В полиции заявили, что не собираются штурмовать участников блокады Донбасса.
Государственная фискальная служба планирует проверить всех физических лиц-предпринимателей, которые закрылись в конце декабря 2016 - начале января 2017 года после внесения изменений в законодательство относительно уплаты единого налога.
По данным Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), в результате боевых действий на Донбассе пострадал 1 млн детей.
Сборная Украины заняла 2-е место в женской эстафетной гонке Чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).
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