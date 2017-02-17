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Президент Петр Порошенко заявляет, что любое соглашение по Донбассу за спиной Украины будет немедленно аннулировано и только ухудшит ситуацию.

В Украине начал действовать чрезвычайный режим в энергетике.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что, несмотря на длительную блокаду поставок угля, объединенная энергосистема Украины работает в обычном режиме.

Члены НВФ снова обстреляли Авдеевку.

Члены НВФ за сегодняшний день совершили 32 обстрела, трое украинских военных ранены, один - погиб.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном  и проинформировал его о ситуации на Донбассе.

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак намерен инициировать увольнение Андрея Заики с должности руководителя Государственной экологической инспекции в связи с многочисленными нарушениями в работе организации.

С начала конфликта на Донбассе погибли 2197 украинских военнослужащих.

НАК «Нафтогаз Украины» отстранил от обязанностей президента ПАО «Укртрансгаза» Игоря Прокопива.

 Участники блокады «Л/ДНР» в Бахмуте заявили, что их окружили спецподразделения полиции, якобы есть все признаки подготовки к штурму. В полиции заявили, что не собираются штурмовать участников блокады Донбасса.

Государственная фискальная служба планирует проверить всех физических лиц-предпринимателей, которые закрылись в конце декабря 2016 - начале января 2017 года после внесения изменений в законодательство относительно уплаты единого налога.

По данным Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), в результате боевых действий на Донбассе пострадал 1 млн детей.

Сборная Украины заняла 2-е место в женской эстафетной гонке Чемпионата мира по биатлону в  Хохфильцене (Австрия).
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