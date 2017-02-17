Государственная фискальная служба Украины планирует проверить всех физических лиц-предпринимателей, которые закрылись в конце декабря 2016 - начале января 2017 года после внесения изменений в законодательство относительно уплаты единого налога. Об этом сообщил сегодня журналистам глава ГФС Роман Насиров.

«Многие из тех, кто закрылись, это были неработающие субъекты хозяйственной деятельности. Причем не работали они уже год или два. Поэтому их проверить не так трудно. Но были и такие случаи, когда мы понимаем, но это трудно доказать, что предприятие работало, но просто ничего не декларировало», - сказал он, сообщает УНИАН.

По словам Насирова, наряду с закрытием нерабочих субъектов хозяйствования в январе открылось 28 тысяч новых.

«Процесс проверок установлен законодательством, и он будет проходить в установленном порядке. Если бы в налоговой политике было предусмотрено, что есть отдельный порядок закрытия – без проверки. Мы проверяем согласно кодексу», - добавил глава ГФС.

Напомним,, с 1 января 2017 года вступил в силу Закон № 1774-VIII, согласно которому ФЛП, которые не будут получать доходов в 2017 году, также обязаны платить ЕСВ, минимальный размер которого с 1 января составляет 704 грн. Ранее ФЛП, которые не получали доходы в отчетном месяце, имели право не платить ЕСВ. До 1 января 2017 года ФЛП, которые не получали доходы в отчетном месяце, имели право не платить единый соцвзнос.

Соответствующий законопроект парламент принял 6 декабря, Президент Украины подписал его 27 декабря.