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С начала конфликта на Донбассе погибли 2197 украинских военнослужащих.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

«Боевые потери Вооруженных сил Украины за этот период составили 2197 человек погибшими и около 8000 ранеными», - сказал он, сообщает Радио Свобода.

Как ранее сообщал ForUm, по данным ООН на конец 2016 года, с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 9 тыс. 758 человек и почти 23 тыс. получили ранения. 

 

 
ForUm

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