Президент Петр Порошенко заявляет, что любое соглашение по Донбассу за спиной Украины будет немедленно аннулировано и только ухудшит ситуацию. Об этом он сказал в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Я имею честь представлять здесь 45-миллионную европейскую нацию. От их имени позвольте мне заверить вас, что мы никогда не согласимся, что кто-то где-то будет определять нашу судьбу без нас. Любая сделка за нашей спиной будет немедленно решительно аннулирована миллионами украинцев, которые уже доказали способность бороться за свою независимость. Мы не намерены сдаваться и готовы защищать нашу страну. Мой месседж простой - ничего об Украине без Украины! Любая сделка с Путиным за спиной Украины только усугубит ситуацию», - отметил Порошенко.

Также, по его мнению, ничто так не отрезвит Москву как решительность Запада в обеспечении соблюдения красных линий путем жестких санкций.



«Санкции - наш актив, а не ответственность. Они являются проявлением нашей силы, если они останутся в силе. Но они будут проявлением нашей слабости, если отвести их назад. Остановка дипломатического давления на Россию или смягчение санкций прежде чем Россия выйдет из Донбасса и Крыма будет способствовать дальнейшей агрессии», - подчеркнул Порошенко.