Сборная Украины заняла 2-е место в женской эстафетной гонке Чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия), сообщает LIGA.net.

В эстафете выступали Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная. Варвинец на своем этапе один раз промахнулась при стрельбе в положении стоя 0+1, Джима - допустила по одному промаху на обеих стрельбах (1+1), Меркушина - один промах в положении лежа (1+0), Пидгрушная не промахнулась ни разу.

Лидером гонки стала сборная Германии, победив с результатом 1 час 11 минут 16,6 секунды, опередив украинок на 6,4 секунды. Бронза досталась сборной Франции с 8,1 секунды отставания.

Медаль женской эстафетной команды стала первой для сборной Украины на ЧМ в Хохфильцене.