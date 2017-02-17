Члены НВФ снова обстреляли Авдеевку. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
«Продолжается обстрел Авдеевки. Один из снарядов попал в 9-ти этажный дом. Повреждены две квартиры на втором этаже», - отметил он.
Также, по словам Жебривского, снаряд также попал в 14-этажный дом. «Повреждено квартиру на последнем этаже. К счастью, в этой квартире сейчас никто не проживал», - рассказал глава ОВГА.
Жебривский сообщил, что в результате обстрелов были ранены осколками двое подростков.
«В больнице хирург осмотрел двух подростков. Обошлось легкими царапинами и ушибами», - подчеркнул он.
Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.
5 февраля обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.
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