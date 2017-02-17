Несмотря на длительную блокаду поставок угля из неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса, объединенная энергосистема Украины работает в обычном режиме. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает пресс-служба министерства.

По словам министра, по поручению премьер-министра и Президента Украины, которое они дали еще летом - максимально подготовиться к осенне-зимнему периоду, Минэнергоугля сделало необходимый, и даже больший запас угля.

«По объединенной энергосистеме у нас нет критически малых запасов угля», - сказал Насалик.

В то же время министр подчеркнул, что станции сжигают за сутки около 85-100 тыс. тонн угля, из них - 40 тыс. тонн угля антрацитовой группы.

«Поэтому мероприятия разработаны с той целью, чтобы минимизировать использование антрацитовой группы угля на генерируемых станциях», - пояснил Насалик.

Министр сообщил, что в настоящее время поставлена ​​задача по переводу блоков Трипольской ТЭС с антрацитового на газовый уголь. Стоимость проекта по переводу Змиевской ТЭС составляет 240 млн грн, а замена энергоблоков Трипольской ТЭС, по словам министра, ориентировочно будет стоить около миллиарда гривен. Насалик отметил, что Минэнергоугля рассматривает возможности кредитования такого проекта.

Напомним, 17 февраля в Украине начал действовать чрезвычайный режим в энергетике.