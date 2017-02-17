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По данным Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), в результате боевых действий на Донбассе пострадали 1 млн детей. Об этом сообщается на официальной странице организации ЮНИСЕФ Украина в Facebook.

«Наше слово сегодня будет о 1 млн детей, которые переживая уже 4 год конфликта, нуждаются в неотложной гуманитарной помощи. Около 200 тыс. из них до сих пор проживают в пределах 15 километров от линии конфликта на востоке Украины», – говорится в сообщении.

Также, по информации ЮНИСЕФ, 19 тысяч детей в этой зоне подвергаются угрозе пострадать от мин и неразорвавшихся боеприпасов, а 12 тыс. – живут в населенных пунктах, подвергающимся обстрелам минимум раз в месяц.

Как ранее сообщал ForUm, по данным ООН на конец 2016 года, с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 9 тыс. 758 человек и почти 23 тыс. получили ранения. 
ForUm

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