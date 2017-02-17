НАК «Нафтогаз Украины» отстранил от обязанностей президента ПАО «Укртрансгаза» Игоря Прокопива, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям НАК.

Отмечается, что процедура отстранения предусмотрена уставом «Нафтогаза», который Кабинет Министров Украины принял в декабре 2016 года.

В соответствии с уставом «Укртрансгаза», управление компанией возьмет на себя первый вице-президент «Укртрансгаза» Мирослав Химко.

«Нафтогаз» и «Укртрансгаз» отмечают, что изменения в руководстве не повлияют на поставки газа украинским потребителям, а транзит газа будет продолжаться в полном объеме в соответствии с контрактными обязательствами.

«Независимый аудитор группы, компания Deloitte & Touche, обнаружил ряд нарушений во время официальной проверки финансовых документов «Укртрансгаза». Позже по этим вопросам были проведены расследования как внешним аудитором, так и новым органом внутреннего аудита «Нафтогаза», который отчитывается аудиторскому комитету наблюдательного совета», – говорится в сообщении.

В НАК подчеркнули, что дополнительные расследования подтвердили предварительные выводы и помогли собрать больше доказательств ненадлежащего управления в сфере закупок. «Имеющиеся факты нарушений побудили к дальнейшим параллельным расследованиям, охватывающим более широкий круг вопросов», – отметили в «Нафтогазе».

«В рамках коренной реформы корпоративного управления «Нафтогаз» вводит новую систему внутреннего контроля во всех компаниях группы. Для обеспечения соблюдения соответствующих политик и законодательства подобные внутренние аудиторские проверки сейчас начаты во всех дочерних компаниях «Нафтогаза», – сказано в сообщении.