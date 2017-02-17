Участники блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса заявляют, что редут «Запорожье» в Бахмуте окружили спецподразделения полиции и готовятся к штурму. Об этом сообщается на странице в Facebook «Штаба блокады торговли с оккупантами».

«Редут «Запорожье» в Бахмуте окружен спецподразделениями полиции (спецназ главка МВД Донецкой области и бывший «Беркут»). Есть все признаки подготовки к штурму», – сказано в сообщении.

«Гарнизон редута «Запорожье» занял боевые позиции и приготовился к отражению штурма. Штаб предупреждает должностных лиц МВД, которые принимали участие в планировании операции, а также тех, кто будет выполнять преступные приказы. Если в результате ваших преступных действий прольется кровь наших боевых побратимов – вы лично будете отвечать перед теми, кто останется в живых», – подчеркнули активисты.

Также отмечается, что к сотрудникам полиции у редута «Запорожье» присоединились сотрудник ГосЧС. «Волонтеры отчитываются о перемещении автобусов со спецназовцами в сторону редута», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что на всех блокпостах Донецкой области, по которым перемещаются участники блокады, полиция проводит максимальный обыск вещей, сумок и транспорта, пробивают по базе. «При этом подобная проверка применяется только для участников блокады. Другие же автобусы и машины пропускаются без каких-либо вопросов или проверок. Также полиция заявляет, что УБД для них не документ», – отмечают активисты.

«Гарнизон редута «Запорожье» готов к обороне и отражению штурма. Будем информировать о дальнейшем развитии событий», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.

16 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Министерству внутренних дел и Службе безопасности безотлагательно принять исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

В свою очередь участники блокады заявили о намерении продолжать акцию. Также активисты сообщили о начале перекрытия автомобильных дорог.