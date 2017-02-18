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В пятницу, 17 февраля, вечером в Харькове произошли столкновения между людьми в камуфляжной форме и группой граждан. В результате один из участников конфликта получил огнестрельное ранение, сообщает отдел коммуникации облполиции.

На место происшествия прибыла патрульная полиция, которая начала преследовать группу людей в камуфляжной форме из числа нападавших.

«Девять злоумышленников были задержаны. Их доставили в отделение полиции с целью установления лиц и проведения следственных действий», - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, несколько человек из группы, которую преследовали полицейские, проникли в одно из дошкольных учреждений.

На территории города был введен план «Сирена». Место происшествия оцепили сотрудники полиции и бойцы Нацгвардии. На место ЧП прибыли бойцы спецподразделения полиции КОРД.

Сотрудники полиции зашли на территорию детского сада и обнаружили оставленное там оружие, из которого, вероятно, осуществили выстрел, в результате чего был ранен один из горожан.

Сейчас продолжаются мероприятия по задержанию злоумышленников.

Как сообщает Громадське Харків,  ветераны батальйона «Донбасс» стреляли в активистов «Схидного корпуса», причина стрельбы – конфликт по поводу блокады.

После стрельбы ветераны батальона «Донбасс» спрятались в детском садике неподалеку. Через некоторое время они, бросив оружие, сдались полиции.

Пострадавший во время стрельбы находится в больнице в тяжелом состоянии.
ForUm

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