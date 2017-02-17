В отделе коммуникации полиции Донецкой области сообщили, что сегодня утром в Бахмуте на место блокады выезжала следственно-оперативная группа для проведения следственных действий, потому что «уже открыто четыре производства».

«Сегодня снова «Укрзализныця» обратилась с заявлением о том, что до сих пор заблокирован и захвачен тепловоз. Одна следственно-оперативная группа приезжала, чтобы провести следственные действия», - отметили в отделе коммуникации, сообщает УНИАН.

При этом в полиции опровергли заявление Штаба блокады. «Это только их версия, и она не соответствует действительности», - сказали в отделе коммуникации.

Ранее 17 февраля участники блокады «Л/ДНР» в Бахмуте заявили, что их окружили спецподразделения полиции, якобы есть все признаки подготовки к штурму.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.

16 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Министерству внутренних дел и Службе безопасности безотлагательно принять исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

В свою очередь участники блокады заявили о намерении продолжать акцию. Также активисты сообщили о начале перекрытия автомобильных дорог.

По фактам блокирования путей сообщения в Донецкой области открыто 4 уголовных производства.