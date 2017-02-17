Президент Украины Петр Порошенко, находясь с рабочим визитом в Германии в рамках участия в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном и проинформировал его о ситуации на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, Порошенко поздравил Тиллерсона с назначением на должность и пожелал успехов в выполнении ответственной внешнеполитической миссии.

«Президент проинформировал госсекретаря США о последней эскалации ситуации на Донбассе и нарушении Россией Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

Со своей стороны госсекретарь США проинформировал о результатах встречи на уровне министров иностранных дел стран G-20 в Бонне и подчеркнул важность выполнения Минских договоренностей.

Отмечается, что во время беседы речь шла о противодействии продолжающейся российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, в том числе с помощью политики санкций.

Порошенко и Тиллерсон очертили круг вопросов, требующих неотложного внимания на этом этапе укрепления стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

Президент Украины пригласил Тиллерсона посетить с визитом Украину.