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Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак намерен инициировать увольнение Андрея Заики с должности руководителя Государственной экологической инспекции в связи с многочисленными нарушениями в работе организации. Об этом он написал в Facebook.

«Буквально только что комиссия Минприроды завершила комплексную проверку деятельности Государственной экологической инспекции Украины за период с июня 2015 года по январь 2017 года.

По его словам, уже готовы и подписаны акты проверки, которые свидетельствуют о ряде серьезных нарушений природоохранного законодательства.

«Я ознакомился с актами проверки и у меня пока складывается впечатление, что за этот период в ГЭИ вместо заниматься охраной окружающей природной среды, планомерно выстраивалась коррупционная пирамида, задачей которой - давление на бизнес, вымогательство и получение взяток», - рассказал министр и добавил, что 21 февраля все материалы проверки будут представлены на коллегии Минприроды и параллельно переданы в правоохранительные органы.

«В то же время перед правительством Украины буду инициировать увольнение с должности руководителя ГЭИ Заики Андрея Николаевича. Это моя принципиальная позиция, и я рассчитываю на поддержку правительства, коалиции, общественности, каждого бизнесмена, которого «доила» ГЭИ и каждого гражданина, поскольку от экологических проблем страдает каждый из нас», - подчеркнул он.

Также Семерак выложил фото передвижной лаборатории Госэкоинспекции в Черном море.
ForUm

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