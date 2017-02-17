В Украине в пятницу, 17 февраля, вступает в силу чрезвычайное положение в энергетике. Об этом говорится в распоряжении правительства №103 от 15 февраля.

«В связи с блокированием грузовых перевозок энергетического угля антрацитовой группы и с целью обеспечения надежной, бесперебойной, стабильной работы объединенной энергетической системы Украины, предотвращения возникновения дисбаланса между производством и потреблением электрической энергии согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о принятии на рынке электрической энергии временных чрезвычайных мер», - говорится в документе.

Так, госпредприятием «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» исходя из имеющихся запасов топлива для производства электроэнергии тепловыми электростанциями в зависимости от марок угля, состояния электрических сетей и другого энергетического оборудования может применить графики почасового и аварийного отключения электроэнергии.

Госпредприятие «Энергорынок» должно разработать графики нагрузки энергосистемы Украины.

Министерству энергетики и угольной промышленности за три дня до окончания срока действия распоряжения поручено проинформировать Кабмин о состоянии его выполнения.

Как сообщал ForUm, 15 февраля Кабинет Министров на один месяц ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины.