Члены НВФ за сегодняшний день совершили 32 обстрела, трое украинских военных ранены, один - погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что сейчас происходит обстрел Авдеевки. Есть, по крайней мере, два попадания в жилой сектор. Ранены двое мирных жителей. Поврежден газопровод.

На донецком направлении из 120 миллиметровых минометов, танка, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ многократно обстреливали Авдеевку. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляли Новоселовку Вторую, Зайцево, Новолуганское и Пески. По Невельскому огонь вел снайпер.

На мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ обстреливали Водяное, Талаковку и Широкино. По Гнутово огонь вел снайпер.

На луганском направлении из 120 миллиметровых минометов и противотанковых ракетных комплексов НВФ обстреляли Крымское, а из гранатометов - Новоалександровку и Катериновку.