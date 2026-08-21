Сили оборони продовжують знищувати російські НПЗ

В ніч на 21 серпня Сили оборони уразили нафтопереробний завод у російській Пермі та військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградській області РФ.

"Продовжуємо нашими далекобійними санкціями повертати наслідки війни туди, звідки вона прийшла. Цієї ночі наші дипстрайки уразили НПЗ у Пермі на відстані понад 1600 кілометрів від кордону та військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградському регіоні. Є результати і в акваторії Чорного моря", - сказав президент Володимир Зеленський.

Він повідомив про підтверджені результати попередніх ударів: на аеродромі "Ахтубінськ" пошкоджено російський літак Су-34. Відстань – близько 600 кілометрів від лінії фронту.

В Приморсько-Ахтарську, за майже 180 кілометрів, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, якими росіяни бʼють по українцях.

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