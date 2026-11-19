Уряд Естонії ухвалив рішення з 1 грудня закрити автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією. Обмеження запроваджують у відповідь на тривалу російську агресію, диверсії та гібридні операції проти Естонії й інших європейських країн.

Про це 20 листопада повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

«Ворожі дії Росії мають наслідки. Це реакція не на одну подію, а на тривалу агресію Росії, саботаж та гібридні операції, спрямовані проти Естонії та Європи», – написав він у соцмережі X.

За словами міністра, раніше естонська влада попереджала про додаткові заходи безпеки, якщо російські атаки триватимуть. Тепер уряд переходить до їх запровадження.

Цахкна наголосив, що Росія не повинна використовувати прикордонний рух для вербування людей, організації диверсій, впливу на громадян та обходу санкцій. За його словами, рішення спрямоване на захист не лише Естонії, а й Європейського Союзу та Шенгенської зони.

Про намір закрити автомобільні пункти пропуску міністр повідомив ще наприкінці минулого тижня. Це сталося після затримання в Естонії вісьмох громадян Латвії, яких підозрюють у спробі підпалу підприємства Threod Systems, що виробляє безпілотники.

Генеральний директор Служби внутрішньої безпеки Естонії Марго Палосон заявив, що контррозвідка підтвердила причетність Росії до підготовки підпалу.

Наразі на естонсько-російському кордоні діють три автомобільні пункти пропуску: Нарва – Івангород, Койдула – Куничина Гора та Лухамаа – Шумілкіно.