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Спорт

Українську легкоатлетку відсторонено від змагань через позитивний допінг-тест

Українську легкоатлетку відсторонено від змагань через позитивний допінг-тест

Українську легкоатлетку Марину Бех-Романчук відсторонено від змагань через позитивний допінг-тест.

Про це повідомляється на сайті незалежної організації з боротьби із допінгом у легкій атлетиці (AIU).

В організмі спортсменки виявили тестостерон, що входить до списку заборонених речовин Всесвітнього антидопінгового агентства (порушення статті 2.1 та 2.2).

Рішення щодо Бех-Романчук AIU опублікувала 14 травня.

Водночас термін відсторонення української легкоатлетки не уточнюється.

Проте, згідно з правилами World Athletics, Бех-Романчук загрожує до чотирьох років дискваліфікації.

Скоротити цей термін можуть до двох років, якщо вдасться довести ненавмисну появу речовини в організмі.

12 травня Марина Бех-Романчук була заявлена для участі в етапі "Діамантової ліги" в Досі, проте перед самими змаганнями її прізвище зникло зі списку учасників.

До цього востаннє легкоатлетка брала участь у змаганнях ще на Олімпійських іграх-2024. Тоді вона вийшла у фінал у змаганнях із потрійного стрибка.

 

Теги:

Новини спортулегка атлетикадопінг
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