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Війна

На фортифікаціях Запоріжжя військові вкрали понад 14,5 мільйона

На фортифікаціях Запоріжжя військові вкрали понад 14,5 мільйона

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо командира військової частини, начальника та офіцера відділення державних закупівель і двох цивільних осіб, які заволоділи понад 14,5 млн. грн. на фортифікаціях Запоріжжя.

Фігуранти у 2024 році організували схему заволодіння бюджетними коштами під час 19 закупівель геотекстилю, сталевих канатів, дроту та металевої сітки для облаштування фортифікаційних споруд, повідомляє Офіс генпрокурора.

Для цього зловмисники використовували підконтрольні підприємства, фіктивні комерційні пропозиції та договори із завищеними цінами.

Командир військової частини здійснював загальне керівництво, посадовці відповідали за документи й закупівлі, а цивільні учасники проводили фінансові операції та залучали підприємства. За окремими договорами гроші перераховували ще до фактичної поставки товарів.

Внаслідок закупівель за завищеними цінами державі завдано понад 14,5 млн. грн. збитків.

Із цієї суми, за даними слідства, 10,5 млн. грн. легалізували через рахунки підконтрольних ФОПів і товариств, переказуючи кошти на інші рахунки та знімаючи готівку.

В інтересах держави заявлено цивільний позов про відшкодування збитків. Також накладено арешт на земельні ділянки обвинувачених.

Обвинуваченим інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави та домашнього арешту.

Фото: Офіс генпрокурора.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

грошівійськовіЗапоріжжяОГПУфортифікації
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