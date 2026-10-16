Українські дрони атакували промисловий об’єкт у Сибіру за 3000 км від України

Українські безпілотники атакували промисловий об’єкт у Сурґутському районі Ханти-Мансійського автономного округу РФ. Унаслідок атаки виникла пожежа. Про це 16 жовтня повідомив губернатор регіону Руслан Кухарук.

За його словами, фахівці оцінюють масштаб і характер завданих збитків. Інформації про постраждалих наразі немає. Губернатор не уточнив, яке саме підприємство зазнало атаки.

Український моніторинговий канал Supernova+ стверджує, що ціллю міг бути Сурґутський завод зі стабілізації конденсату імени Черномирдіна (Сурґутський ЗСК). Це найбільше в Росії підприємство з переробки нафтогазоконденсатної суміші, яке належить компанії «Ґазпром переробка». Однак незалежного підтвердження того, що безпілотники влучили саме в цей завод, наразі немає.

Supernova+ також опублікував відео пожежі на промисловому об’єкті. Українські військові атаку поки що не коментували.

Сурґут розташований у Західному Сибіру, приблизно за 3000 кілометрів від України. Ханти-Мансійський автономний округ є одним із ключових центрів нафтовидобутку в Росії. Регіон уже зазнавав атак безпілотників цього року. Вранці 16 жовтня там оголошували режим безпілотної небезпеки, зокрема, за повідомленнями, у Когалимі на північ від Сурґута.

Тим часом увечері 15 жовтня та в ніч проти 16 жовтня масштабна атака українських безпілотників спричинила перебої в роботі московських аеропортів. Усі чотири повітряні гавані столиці РФ тимчасово закривали, а понад сотню рейсів скасували або затримали.

За даними Flightradar24, протягом кількох годин цивільні літаки фактично не літали над західними регіонами Росії. Мер Москви Сергій Собянін заявляв про майже 100 безпілотників, збитих на підльоті до столиці.

Атака на Сурґут відбулася на тлі заяв президента України Володимира Зеленського про відновлення ударів по російських нафтопереробних заводах. 15 жовтня в інтерв’ю Financial Times він повідомив, що Україна на три дні призупиняла удари по російських енергетичних об’єктах, щоб піти назустріч Сполученим Штатам. Однак Росія продовжила атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про домовленість із Росією щодо постачання дизельного пального та оголошував про енергетичне перемир’я. Водночас російські удари по українській енергосистемі не припинилися.