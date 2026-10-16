Польща втретє за добу підняла авіацію через російські удари по Україні

Авіацію Польщі та її союзників по НАТО втретє за добу підняли в повітря через російські удари по Україні. Також польські військові привели наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки до найвищого ступеня готовности.

Про це в п’ятницю повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

За даними командування, заходи вжили у зв’язку з черговими російськими ударами по цілях на заході України із застосуванням безпілотників. Польська та союзна авіація перебувають у повітрі й чергують у межах операції із захисту повітряного простору.

У командуванні наголосили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на гарантування безпеки, зокрема в районах поблизу зон загрози.

Водночас Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA) повідомило про призупинення польотів в аеропортах Любліна та Жешува на сході країни. Це рішення пояснили необхідністю забезпечити свободу дій військової авіації.