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Війна

Польща втретє за добу підняла авіацію через російські удари по Україні

Польща втретє за добу підняла авіацію через російські удари по Україні

Авіацію Польщі та її союзників по НАТО втретє за добу підняли в повітря через російські удари по Україні. Також польські військові привели наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки до найвищого ступеня готовности.

Про це в п’ятницю повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

За даними командування, заходи вжили у зв’язку з черговими російськими ударами по цілях на заході України із застосуванням безпілотників. Польська та союзна авіація перебувають у повітрі й чергують у межах операції із захисту повітряного простору.

У командуванні наголосили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на гарантування безпеки, зокрема в районах поблизу зон загрози.

Водночас Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA) повідомило про призупинення польотів в аеропортах Любліна та Жешува на сході країни. Це рішення пояснили необхідністю забезпечити свободу дій військової авіації.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НАТОПольщаавіаціяЖешувPANSA
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