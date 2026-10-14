У центрі столиці вибухнув електромобіль, поліція з’ясовує обставини

У Печерському районі Києва 14 жовтня вибухнув електромобіль. Чоловіка, який перебував за кермом, госпіталізували.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють обставини вибуху.

Інших подробиць інциденту в поліції наразі не повідомляли.

17 вересня у Миколаєві на Львівщині стався вибух біля будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тоді постраждав військовий. Служба безпеки України розпочала розслідування за статтею про терористичний акт. Двох підозрюваних затримали.