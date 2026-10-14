﻿
Надзвичайні події

У центрі столиці вибухнув електромобіль, поліція з’ясовує обставини

У центрі столиці вибухнув електромобіль, поліція з’ясовує обставини

У Печерському районі Києва 14 жовтня вибухнув електромобіль. Чоловіка, який перебував за кермом, госпіталізували.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють обставини вибуху.

Інших подробиць інциденту в поліції наразі не повідомляли.

17 вересня у Миколаєві на Львівщині стався вибух біля будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тоді постраждав військовий. Служба безпеки України розпочала розслідування за статтею про терористичний акт. Двох підозрюваних затримали.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Київелектромобіль
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Києві через нічну атаку рашистів загинули три людини
Столиця 14.10.2026 09:50:25
У Києві через нічну атаку рашистів загинули три людини
Читати
РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні: 167 ракет та дронів
Війна 14.10.2026 09:15:57
РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні: 167 ракет та дронів
Читати
Україна передала США пропозиції щодо наступних зустрічей
Полiтика 14.10.2026 08:26:18
Україна передала США пропозиції щодо наступних зустрічей
Читати

Популярнi статтi