Москва готується до прямого воєнного протистояння з Європою до 2045 року – СЗРУ

Росія готується до прямого воєнного протистояння з Європою до 2045 року. Під ударом може опинитися Північна Європа. Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Як зазначається, наразі головна мета Росії на європейському напрямі – підірвати підтримку України, зберігаючи для себе мінімально можливий рівень ризику. Для цього Москва має значно ефективніший інструментарій, ніж пряме вторгнення. Йдеться про гібридну війну: диверсії, кібератаки, операції впливу, дезінформація, «випадкові візити» дронів та шпіонаж.

За даними СЗРУ, у Європі перебувають майже чотириста співробітників російських спецслужб. Їхня діяльність дає Москві змогу системно перевіряти межі допустимого, намагаючись діяти нижче порогу, який може запустити колективну відповідь НАТО.

«Водночас було б помилкою вважати, що Росія відмовилася від перспективи прямого воєнного протистояння з Європою. Навпаки, Москва розглядає її як один зі сценаріїв військових конфліктів до 2045 року. Одразу шість із них пов’язані з Північною Європою. Активно опрацьовуються і сценарії щодо Польщі та країн Балтії. Адже путінський режим апріорі потребує зовнішнього ворога для виправдання власної політики, мобілізації суспільства та збереження контролю над ним», - інформують у СЗРУ.

Наголошується, що метою РФ є підрив європейської єдності та дискредитації її безпекової архітектури. Один із можливих інструментів – контрольована регіональна криза на східному фланзі НАТО.

За російськими оцінками, країни Балтії є однією з найбільш вразливих ланок європейської безпеки. Сценарій може передбачати створення ситуації, у якій Альянс буде змушений ухвалювати рішення в умовах невизначеності та обмеженого часу. Мета – не перемогти НАТО у військовому сенсі, а продемонструвати його нібито неспроможність оперативно реагувати та колективно захищати своїх членів.

У СЗРУ вважають помилковими міркування, що Кремль будує свої плани, не беручи до уваги «народні настрої». За даними ECFR, серед головних недружніх країн росіяни називають Велику Британію, Францію, Німеччину, Польщу, Фінляндію та держави Балтії. Водночас 61% опитаних вважає, що настав час для переговорів, але 59% – що в разі їхньої невдачі варто посилити агресивні дії.

У повідомленні розвідки констатується, що російська загроза для Європи давно вийшла за межі можливого прямого нападу Москви. Росія готується до довгострокового протистояння, в якому український та європейський напрями є взаємопов’язаними.

Тому Європа має сприймати Україну не як периферію власної безпеки, а як її незамінний передовий рубіж, принципом якого є неподільність безпеки України та Європи, наголошують у СЗРУ.

ForUA нагадує, раніше начальник ГУР МОУ Олег Іващенко повідомив, що Російська Федерація має військові та економічні ресурси для продовження війни проти України у 2027 році, але вони вичерпаються у 2028 році.