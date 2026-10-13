На Львівщині через російську атаку загорілися житлові будинки та автомобілі

Вранці 13 жовтня російські безпілотники атакували село Муроване Львівського району.

"За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги збитий ворожий безпілотник впав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району. Горять два будинки", - сказав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У ДСНС повідомили, що в Мурованому загорілися три житлові будинки – два одноповерхові та один двоповерховий. Також горіли три автомобілі.

Загальна площа займання становить близько 350 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники.

Інформація про постраждалих не надходила.

Фото: ДСНС.