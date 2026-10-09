У Києві встановили близько 700 генераторів на об’єктах тепло- і водопостачання

У Києві на об’єктах тепло- і водопостачання встановили близько 700 генераторів. Вони забезпечують резервне живлення котелень, теплопунктів, насосних станцій та інших об’єктів інфраструктури.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зокрема, генераторами обладнали 155 бюветів, які можуть стати додатковим джерелом питної води в разі перебоїв із централізованим водопостачанням.

Водночас виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що забезпечити резервне електропостачання основних потужностей теплового та водопровідного господарства можна лише завдяки будівництву нових дизельних електростанцій або когенераційних установок.

Частину таких проєктів у межах Плану енергостійкості Києва вже реалізували, і вони працюють. Решту планують завершити до кінця року, повідомили в КМДА.