СБУ оголосила підозру київській доцентці, яка публікувала відео з позиціями ППО

Служба безпеки України повідомила про підозру мешканці Києва, яка зняла на телефон і поширила в соцмережах відео з позиціями української протиповітряної оборони. За інкримінованою статтею їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, жінка працює доценткою одного зі столичних університетів. Вона зафіксувала розташування українських військових під час поїздки в маршрутному автобусі.

Згодом відео з'явилося одразу на кількох її сторінках у Facebook, Instagram, TikTok і YouTube.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила, що оприлюднення закритих відомостей про Сили оборони завдало шкоди державній безпеці України.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про несанкціоноване поширення в умовах воєнного стану інформації про розташування Збройних сил України, за якою військових можна ідентифікувати на місцевості.

Цього тижня СБУ також затримала киянина, який оприлюднив відео з позиціями української ППО в Telegram-каналі прокремлівського блогера.

Служба безпеки закликає громадян не знімати й не поширювати фото та відео бойової роботи протиповітряної оборони, а також ударів Росії по військових об'єктах і критичній інфраструктурі України.