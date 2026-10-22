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Війна

У Запоріжжі росіяни вбили трьох людей

У Запоріжжі росіяни вбили трьох людей

Внаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району за останню добу загинули троє людей.

"Три людини загинули, ще троє - поранені внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району", - сказав голова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Окупанти завдали 862 удари по 48 населених пунктах Запорізької області. Вони атакували область 633 безпілотниками, переважно FPV, здійснили 28 авіаударів, чотири обстріли з РСЗВ та 197 артилерійських ударів.

Дрони атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум і Комишуваху. Із РСЗВ окупанти обстріляли Павлівку, Гуляйпільське та Копані.

За добу люди повідомили про пошкодження житла, автомобілів та інфраструктури 90 разів.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстрілЗапоріжжяокупантидрони
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