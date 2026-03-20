Мінфін опублікував нові правила гри: ПДВ для ФОП, нові правила для OLX та майбутнє військового збору

Міністерство фінансів України оприлюднило текст нового законопроєкту, який передбачає масштабну трансформацію податкової системи. Головна новина — військовий збір не скасують одразу після завершення бойових дій, а залишать як стабільне джерело фінансування оборонного сектору.

Військовий збір та реформа ЗСУ

Згідно з документом, ставка військового збору у розмірі 5% може діяти не лише в період воєнного стану. Попередньо передбачається, що збір залишатиметься актуальним до повного завершення реформи Збройних Сил України.

Зміни для ФОП: ПДВ та нові ставки

Законопроєкт вносить суттєві корективи у роботу малого та середнього бізнесу:

Обов'язкова реєстрація ПДВ: З 1 січня 2027 року підприємці, чий річний дохід перевищує 4 млн грн , будуть зобов'язані реєструватися платниками ПДВ.

Спеціальний збір для 1, 2 та 4 груп: Для цих категорій впроваджується збір у розмірі близько 10% від мінімальної заробітної плати (наразі це приблизно 850 грн ).

3 група: Ставка збору становитиме 1% від загального доходу.

Податок на посилки та цифрові платформи

Реформа торкнеться і звичайних споживачів, а також користувачів онлайн-сервісів:

Закордонні покупки: Вводиться оподаткування посилок вартістю до €150 . При цьому покупки до €45 залишаться звільненими від ПДВ.

Економіка платформ: Для доходів, отриманих через цифрові майданчики (на кшталт OLX, Uklon тощо), ставку податку планують знизити до 5%.

Ці кроки є частиною стратегії Мінфіну щодо забезпечення довгострокової фінансової стійкості держави. Наразі законопроєкт проходить етап обговорення.