В Україні 22 жовтня невеликі дощі, вдень до +20°

У четвер, 22 жовтня, погодні процеси в Україні все ще визначатимуться полем високого тиску від потужного антициклону з північного сходу, центр якого дуже далеко від нашої території – аж над північними районами Уралу. Проте, незважаючи на відсутність атмосферних фронтів над Україною, за рахунок стійких південних потоків теплого дуже вологого повітря з районів Чорного та Азовського морів, у нас подекуди може спостерігатися невеликий дощ. Тепла погода утримається. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

«Хмарно з проясненнями. Невеликі дощі, вдень в західних областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі; на сході та південному сході, вночі і на заході країни без опадів.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у більшості західних областей вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° тепла, вдень 12-17°; на півдні країни вночі 9-14°, вдень 15-20°», – йдеться у повідомленні.

По території Київщини та м.Києва 22 жовтня хмарно з проясненнями. Місцями невеликі дощі.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 6-11° тепла, вдень 12-17°. У Києві вночі близько 10° тепла, вдень 15-17°.