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Полiтика

Зеленський не знає, про що говорить, - Трамп

Зеленський не знає, про що говорить, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін був справедливий щодо України, і Росія також.

"Сі Цзіньпін поводився щодо України дуже справедливо. Він не надто втручався. Те саме стосується Росії. Вони не проявили навіть близько того, на що були здатні. Вони знають, що я це ціную", - сказав він.

Трамп заявив, що, можливо, президентові Володимиру Зеленському вже час доручити переговори комусь іншому, повідомляє Clash Report.

"Зеленський мав би вже давно вирішити цю війну. Якби він прислухався до мене, то вже давно уклав би набагато вигіднішу угоду. І на його боці були б мільйони людей. Можливо, Зеленському пора доручити переговори комусь іншому", - сказав він.

На його думку, президент не хоче припиняти війну.

Трамп відреагував на слова Зеленського про те, що хтось опинився на неправильному боці історії: "Зеленський не знає, про що говорить. Ми надали Україні значну допомогу. А що Україна дала нам натомість? Нічого. Пам'ятайте про це".

Він заявив, що дивився на телевізор виступ однієї жінки, яка звинувачує Зеленського.

"Вона звинувачує Зеленського. Вона каже: Зеленський вбиває наших чоловіків. Наші чоловіки гинуть. У наших чоловіків немає ніг. Вони перебувають у психіатричних лікарнях. Вона говорить про Україну. Вона дуже відома. Її хочуть посадити до в'язниці", - сказав він.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАКитайРосіяУкраїнаТрампЗеленський
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